В Сочи на премии «Золотой Прометей — 2019» наградили человека года, лучшие отели и фестиваль
19 ноября в «Зимнем театре» Сочи состоялось награждение ежегодной премии в области гостеприимства «Золотой Прометей»
Предприятия Сочи состязались в 16 номинациях. Прорывом года назвали сочинские пляжи, обладатели международного награды в области чистоты пляжей «Голубой флаг».
«Это главная курортная премия, каждый год число номинантов становится все больше. Претендентов отбирали эксперты, затем шло очень активное народное голосование. В нем приняли участие более 27 тыс. человек со всей России», — рассказал директор премии «Золотой Прометей» Дмитрий Михеев.
Человеком года был признан Виталий Бубенин — Герой Советского Союза, помогший предотвратить международный конфликт на острове Даманский. «Гордостью Сочи» жители назвали чемпиона мира по шахматам до восьми лет Артема Лебедева. За вклад в развитие курорта был награжден директор группы компаний «Метрополис» Павел Невзоров. Лучшим санаторием назван «Октябрьский», семейным отелем — «Жемчужина», бизнес-отелем — Hyatt Regency Sochi. Лучшим объектом показа признали ферму «Экзархо». За фестиваль года наградили концертный комплекс «Роза Холл», расположенный на курорте «Роза Хутор».
Live Fest в «Роза Хутор» 4-7 января:
«Мы придумали и реализовали уникальный фестиваль LiveFest на курорте "Роза Хутор". Летний трехдневный фестиваль посетило 24 тыс. человек. Уже через полтора месяца фестиваль пройдет в зимнем формате. Выступят 40 исполнителей, в том числе — Леонид Агутин и "Би-2"», — рассказал директор концертного зала «Роза Холл» Максим Волков.
Лучшим экологическим проектом признаны «Чистые горы» Кавказского государственного природного заповедника. В номинации «Сделано в Сочи» победила кондитерская «Ваниль».
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