В Сочи на премии «Золотой Прометей — 2019» наградили человека года, лучшие отели и фестиваль

Предприятия Сочи состязались в 16 номинациях. Прорывом года назвали сочинские пляжи, обладатели международного награды в области чистоты пляжей «Голубой флаг».

«Это главная курортная премия, каждый год число номинантов становится все больше. Претендентов отбирали эксперты, затем шло очень активное народное голосование. В нем приняли участие более 27 тыс. человек со всей России», — рассказал директор премии «Золотой Прометей» Дмитрий Михеев.

Человеком года был признан Виталий Бубенин — Герой Советского Союза, помогший предотвратить международный конфликт на острове Даманский. «Гордостью Сочи» жители назвали чемпиона мира по шахматам до восьми лет Артема Лебедева. За вклад в развитие курорта был награжден директор группы компаний «Метрополис» Павел Невзоров. Лучшим санаторием назван «Октябрьский», семейным отелем — «Жемчужина», бизнес-отелем — Hyatt Regency Sochi. Лучшим объектом показа признали ферму «Экзархо». За фестиваль года наградили концертный комплекс «Роза Холл», расположенный на курорте «Роза Хутор».