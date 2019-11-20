В Краснодаре из-за сильного тумана задержали 11 рейсов и 3 отправили в Ростов и Сочи

Краснодарский край

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В Краснодаре 20 ноября из-за тумана 11 рейсов задержали, еще три отправили на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону и Сочи

По данным на 8:00 на вылет из международного аэропорта Краснодар задержали 11 рейсов: 7 в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 Airlines и Utair. Также изменили время вылета самолетов в Белград авиакомпании Air Serbia, Екатеринбург авиакомпании «Победа», Минск авиакомпании Belavia, Тель-Авив авиакомпании «Уральские авиалинии» и Уфу авиакомпании «КрасАвиа».

Кроме того, из-за тумана три самолета перенаправили на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону и Сочи, а рейс авиакомпании «Турецкие Авиалинии» в Стамбул отменили. С пассажирами работают представители перевозчика. Ожидается, что погода улучшится к 10:00. Все задержанные рейсы должны вылететь до 14:30, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта Краснодара.

Напомним, в ближайшие дни синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Краснодарском крае.

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