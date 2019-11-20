На Кубани ожидают заморозки и мокрый снег

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, 20 ноября в Краснодаре и по краю осадков не ожидается. Местами туман. Ночью в столице региона температура опустится до -1 °С, днем будет 9-11 °С. Ветер в Краснодаре будет с порывами до 14 м/с. По краю температура ночью до -5 °С, на востоке — до -7 °С; днем — 6-11 °С, местами до 13 °С. Ветер с порывами до 18 м/с.

На Черноморском побережье днем местами в Туапсинском районе слабый дождь. Ветер местами до 14 м/с, на участке Анапа — Геленджик местами порывы ночью до 18 м/с, днем 19-24 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °С, днем 8-13 °С.

21-22 ноября местами прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер с порывами до 23 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С мороза, местами в восточной половине края до -9 °С; днем 1-6 °С, в отдельных районах — до 8 °С.