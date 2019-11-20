На Кубани ожидают заморозки и мокрый снег
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Краснодарском крае в ближайшие дни
По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, 20 ноября в Краснодаре и по краю осадков не ожидается. Местами туман. Ночью в столице региона температура опустится до -1 °С, днем будет 9-11 °С. Ветер в Краснодаре будет с порывами до 14 м/с. По краю температура ночью до -5 °С, на востоке — до -7 °С; днем — 6-11 °С, местами до 13 °С. Ветер с порывами до 18 м/с.
На Черноморском побережье днем местами в Туапсинском районе слабый дождь. Ветер местами до 14 м/с, на участке Анапа — Геленджик местами порывы ночью до 18 м/с, днем 19-24 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °С, днем 8-13 °С.
21-22 ноября местами прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер с порывами до 23 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С мороза, местами в восточной половине края до -9 °С; днем 1-6 °С, в отдельных районах — до 8 °С.
На Черноморском побережье местами слабые осадки. Ветер на участке Анапа — Геленджик 15-20 м/с, местами порывы до 30 м/с, на участке Джубга — Магри 12-14 м/с, 21 ноября местами до 17 м/с. Температура в ночь на 21 ноября 1-6 °С, днем в северной части края 4-9 °С, в южной — 6-11 °С. В ночь на 22 ноября -2-3 °С, днем — до 14 °С.
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