На Кубани ожидают заморозки и мокрый снег

Краснодарский край

Распечатать

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Краснодарском крае в ближайшие дни

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, 20 ноября в Краснодаре и по краю осадков не ожидается. Местами туман. Ночью в столице региона температура опустится до -1 °С, днем будет 9-11 °С. Ветер в Краснодаре будет с порывами до 14 м/с. По краю температура ночью до -5 °С, на востоке — до -7 °С; днем — 6-11 °С, местами до 13 °С. Ветер с порывами до 18 м/с.

На Черноморском побережье днем местами в Туапсинском районе слабый дождь. Ветер местами до 14 м/с, на участке Анапа — Геленджик местами порывы ночью до 18 м/с, днем 19-24 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °С, днем 8-13 °С.

21-22 ноября местами прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер с порывами до 23 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С мороза, местами в восточной половине края до -9 °С; днем 1-6 °С, в отдельных районах — до 8 °С.

На Черноморском побережье местами слабые осадки. Ветер на участке Анапа — Геленджик 15-20 м/с, местами порывы до 30 м/с, на участке Джубга — Магри 12-14 м/с, 21 ноября местами до 17 м/с. Температура в ночь на 21 ноября 1-6 °С, днем в северной части края 4-9 °С, в южной — 6-11 °С. В ночь на 22 ноября -2-3 °С, днем — до 14 °С.

Погода

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани ожидают заморозки и мокрый снег
В лесах Кубани спустя две недели потушили все пожары
Пропавшую на Кубани 9-летнюю девочку нашли. Она провалилась в общественный туалет и провела там больше суток
«Жертвы мужского пола больше страдают от дискриминации». В правительстве РФ ответили на запрос ЕСПЧ о домашнем насилии
В Сочи на границе задержали коллекцию старинных банкнот
На Кубани ищут пропавшую 9-летнюю девочку в казачьей форме

Лента новостей

В Краснодаре мужчины представились сотрудниками наркоконтроля и вымогали деньги

Мнения

Кто должен выбирать ректора? Студенты и преподаватели МГУ считают, что они

Открытое письмо за возвращение выборности ректора и автономии университета

Мнения

Как не приехать «в зад» и какую дистанцию соблюдать на дороге

Колонка Евгения Мельченко о том, как не въехать во впереди идущий автомобиль

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале