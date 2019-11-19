На Кубани машина сбила двух мужчин, которые неожиданно появились на трассе. Один из них погиб

Авария произошла около 19:00 на 36-м км дороги Калининская — Новотитаровская. По предварительным данным, мужчина за рулем Nissan сбил двух пешеходов, которые неожиданно вышли из-за стоящего на обочине автомобиля. На их одежде не было светоотражающих элементов, уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП один пешеход погиб, другой получил травмы. Его госпитализировали.



Всего 18 ноября на дорогах края случилось девять аварий. В них погиб один человек и еще десять получили ранения разной степени тяжести.

Накануне Юга.ру рассказывали о ДТП в Ставропольском крае, в котором машина перевернулась из-за выпавшего из прицепа тюка соломы.