На Кубани машина сбила двух мужчин, которые неожиданно появились на трассе. Один из них погиб
В Динском районе 18 ноября пешеход погиб под колесами автомобиля
Авария произошла около 19:00 на 36-м км дороги Калининская — Новотитаровская. По предварительным данным, мужчина за рулем Nissan сбил двух пешеходов, которые неожиданно вышли из-за стоящего на обочине автомобиля. На их одежде не было светоотражающих элементов, уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате ДТП один пешеход погиб, другой получил травмы. Его госпитализировали.
Всего 18 ноября на дорогах края случилось девять аварий. В них погиб один человек и еще десять получили ранения разной степени тяжести.
Накануне Юга.ру рассказывали о ДТП в Ставропольском крае, в котором машина перевернулась из-за выпавшего из прицепа тюка соломы.
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