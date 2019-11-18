Тюк соломы стал причиной ДТП с перевернувшейся машиной на Ставрополье
В Грачевском районе Ставропольского края 17 ноября из-за упавшего тюка соломы перевернулась Lada Priora
По предварительным данным, около 13:30 на 19-м км дороги Грачевка — Спицевка — Нагорный водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался в сторону села Спицевка, на прицепе он перевозил тюки соломы. Груз был закреплен неправильно, поэтому один из тюков упал на дорогу под автомобиль Lada Priora, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
По инерции Lada Priora съехала с дороги и перевернулась. Ее водитель госпитализирован. За рулем «семерки» находился 27-летний местный житель, он привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки груза.
Как писали Юга.ру, 14 ноября в Ставрополе виновник ДТП зарезал мужчину, который помешал ему скрыться.
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