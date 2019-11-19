В Краснодаре парни вымогали у подростка деньги под видом сотрудников несуществующего наркоконтроля

В Краснодаре трое парней вымогали у подростка деньги, представившись сотрудниками наркоконтроля, которого не существует с 2016 года

В августе трое парней в возрасте от 21 до 27 лет договорились между собой обманом похитить деньги. Днем 17 августа возле одного из фитнес-клубов в Западном округе Краснодара они подошли к 15-летнему мальчику и представились полицейскими. Злоумышленники заставили подростка позвонить матери и сказать, что он задержан и ему грозит административная и уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков. Вечером того же дня мать мальчика встретилась с парнями, которые представились сотрудниками Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, упраздненной в 2016 году.

Молодые люди знали, что у них нет доказательств против подростка, однако все равно угрожали женщине и потребовали у нее 600 тыс. рублей за непривлечение сына к ответственности. Об этом мать мальчика сообщила в полицию. Вечером злоумышленники снова встретились с женщиной, чтобы получить деньги. В этот момент их задержали.

Против парней возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Материалы дела направили в суд, сообщили 19 ноября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.