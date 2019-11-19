На трассе на Ставрополье за несколько минут произошло четыре ДТП
В Кочубеевском районе Ставропольского края 19 ноября на одном участке дороги случилось четыре автомобильных аварии с разницей в несколько минут
По предварительным данным, около 8:00 на 16-м км дороги «Подъезд к Черкесску» неподалеку от села Ивановка столкнулись Lada Kalina и Volkswagen Tiguan, никто не пострадал. Перед этой аварией остановился грузовик MAN, и через несколько минут в него врезались пассажирская «Газель» и Volkswagen Polo. За этими машинами двигался ВАЗ-2109, в него въехала Lada Kalina, которая ехала в попутном направлении.
Как выяснилось позже, на колесах «Газели», перевозившей семь человек, была установлена изношенная резина, поэтому водитель не смог вовремя затормозить и избежать аварии. Одна из пассажирок «Газели» получила травму руки.
На месте происшествия работали наряды ДПС и медики. Обстоятельства и степень ответственности участников аварий устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Как писали Юга.ру, 18 ноября в Ставропольском крае причиной ДТП с перевернувшейся машиной стал тюк соломы.
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