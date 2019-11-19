На трассе на Ставрополье за несколько минут произошло четыре ДТП

В Кочубеевском районе Ставропольского края 19 ноября на одном участке дороги случилось четыре автомобильных аварии с разницей в несколько минут

По предварительным данным, около 8:00 на 16-м км дороги «Подъезд к Черкесску» неподалеку от села Ивановка столкнулись Lada Kalina и Volkswagen Tiguan, никто не пострадал. Перед этой аварией остановился грузовик MAN, и через несколько минут в него врезались пассажирская «Газель» и Volkswagen Polo. За этими машинами двигался ВАЗ-2109, в него въехала Lada Kalina, которая ехала в попутном направлении.

Как выяснилось позже, на колесах «Газели», перевозившей семь человек, была установлена изношенная резина, поэтому водитель не смог вовремя затормозить и избежать аварии. Одна из пассажирок «Газели» получила травму руки.