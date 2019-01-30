На Кубани осудили автоинспектора, который продавал «красивые» автомобильные номера

Краснодарский край

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В Краснодарском крае бывшего инспектора ГИБДД, который выдавал «красивые» автомобильные номера за деньги, приговорили к штрафу 2,6 млн рублей

Как сообщали Юга.ру, трое полицейских со своим знакомым выдавали гражданам регистрационные знаки с определенными цифрами и буквами за взятку. Когда «красивые» номера случайным образом доставались какому-либо автомобилю, инспекторы от имени владельца переоформляли их на другие машины.

Двоих бывших полицейских и их сообщника ранее уже осудили. Их коллегу объявили в федеральный розыск. Мужчина пришел к следователю с явкой с повинной в сентябре 2018 года.

Абинский районный суд признал мужчину виновным по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог). Его приговорили к штрафу в размере 2,6 млн рублей. Также бывшего инспектора ГИБДД лишили права занимать должности представителя власти на три года, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Автомобили Взятка ГИБДД Деньги Служебный подлог Суд
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