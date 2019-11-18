Главы трех учреждений УФСИН Дагестана задержаны по делу о разглашении гостайны ростовским коллегой Даххаевым

По информации источника РИА «Дагестан» в силовых структурах, задержаны начальник исправительной колонии № 7 Рабадан Алибулатов, начальник лечебно-исправительного учреждения № 4 в Махачкале Алигаджи Магомедов и начальник СИЗО № 1 в Махачкале Дауд Давыдов.

Следственные мероприятия по задержанию указанных лиц, по словам источника, связаны с арестом начальника управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.

Как писали Юга.ру, Даххаева вместе с его несколькими заместителями сотрудники спецслужб задержали 13 ноября по подозрению в коррупции и разглашении гостайны. Его арестовали на два месяца.

С 2005 по 2017 годы Даххаев возглавлял УФСИН по Дагестану. После перешел на работу в Ростовскую область.