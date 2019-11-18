Главы трех учреждений УФСИН Дагестана задержаны по делу о разглашении гостайны ростовским коллегой Даххаевым

Дагестан, Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

В Дагестане следователи задержали руководителей трех учреждений регионального управления ФСИН

По информации источника РИА «Дагестан» в силовых структурах, задержаны начальник исправительной колонии № 7 Рабадан Алибулатов, начальник лечебно-исправительного учреждения № 4 в Махачкале Алигаджи Магомедов и начальник СИЗО № 1 в Махачкале Дауд Давыдов.

Следственные мероприятия по задержанию указанных лиц, по словам источника, связаны с арестом начальника управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.

Как писали Юга.ру, Даххаева вместе с его несколькими заместителями сотрудники спецслужб задержали 13 ноября по подозрению в коррупции и разглашении гостайны. Его арестовали на два месяца.

С 2005 по 2017 годы Даххаев возглавлял УФСИН по Дагестану. После перешел на работу в Ростовскую область.

Коррупция ФСИН Чиновники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование» и запретить обращаться в полицию без согласия жертвы
Главы трех учреждений УФСИН Дагестана задержаны по делу о разглашении гостайны ростовским коллегой Даххаевым
В Дагестане зампрокурора уволили за пьяное вождение
Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда после видео с его хамством в соцсетях
В Адыгее дайверы исследовали дно реки в Хаджохской теснине
В Краснодаре ограничат движение на Гоголя из-за юбилея избирательной системы

Лента новостей

Мэрия Краснодара показала проект зеленой зоны в микрорайоне Гидростроителей

«Удары наносились в стиле кунг‑фу»

Матч «Волгаря» с махачкалинским «Легионом Динамо» завершился массовой дракой

Статьи

Семикратный Михаэль

В чем секрет побед Шумахера и кто превзойдет его уже в ближайшее время

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале