Главы трех учреждений УФСИН Дагестана задержаны по делу о разглашении гостайны ростовским коллегой Даххаевым
В Дагестане следователи задержали руководителей трех учреждений регионального управления ФСИН
По информации источника РИА «Дагестан» в силовых структурах, задержаны начальник исправительной колонии № 7 Рабадан Алибулатов, начальник лечебно-исправительного учреждения № 4 в Махачкале Алигаджи Магомедов и начальник СИЗО № 1 в Махачкале Дауд Давыдов.
Следственные мероприятия по задержанию указанных лиц, по словам источника, связаны с арестом начальника управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.
Как писали Юга.ру, Даххаева вместе с его несколькими заместителями сотрудники спецслужб задержали 13 ноября по подозрению в коррупции и разглашении гостайны. Его арестовали на два месяца.
С 2005 по 2017 годы Даххаев возглавлял УФСИН по Дагестану. После перешел на работу в Ростовскую область.
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