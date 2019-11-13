Глава ростовского ФСИН задержан по делу о разглашении гостайны

Ростовская область

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В Ростовской области 13 ноября задержали начальника местного главка ФСИН Муслима Даххаева и его заместителей по подозрению в разглашении гостайны

Информацию о задержании подтвердил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко. По его словам, это может быть не единственным делом против Даххаева и его команды.

«Можно прогнозировать, что им будут предъявлены статьи, связанные с коррупцией», — отметил Максименко.

Ранее информированный источник сообщил «Интерфаксу», что службы проверяют главу ростовского ФСИН и двух его заместителей в связи с расследованием уголовного дела о взяточничестве. Накануне они проводили обыски в кабинете Даххаева и его помощников.

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Известно, что Даххаев служил в Вооруженных силах СССР, затем в МВД. В 2005 году его назначили на должность начальника УФСИН России по Дагестану. 5 июля 2018 года указом президента России генерал-майор внутренней службы стал главой ГУФСИН в Ростовской области.

На сайте ростовского ведомства указано, что во время вооруженого нападения террористов в Дагестане в 1999 году Даххаев «организовал и обеспечил освобождение более 20 бойцов Липецкого ОМОНа из бандитского окружения». Имеет орден Мужества.

Как ранее писали Юга.ру, на Кубани в 2017 году задержали заместителя директора ФСИН Коршунова. В октябре 2019 года в Ингушетии сотрудник ФСИН выстрелил в коллегу во время конфликта. Его также задержали.

Взятка Коррупция Ростов-на-Дону ФСИН

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