Глава ростовского ФСИН задержан по делу о разглашении гостайны

В Ростовской области 13 ноября задержали начальника местного главка ФСИН Муслима Даххаева и его заместителей по подозрению в разглашении гостайны

Информацию о задержании подтвердил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко. По его словам, это может быть не единственным делом против Даххаева и его команды.

«Можно прогнозировать, что им будут предъявлены статьи, связанные с коррупцией», — отметил Максименко.

Ранее информированный источник сообщил «Интерфаксу», что службы проверяют главу ростовского ФСИН и двух его заместителей в связи с расследованием уголовного дела о взяточничестве. Накануне они проводили обыски в кабинете Даххаева и его помощников.