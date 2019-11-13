Глава ростовского ФСИН задержан по делу о разглашении гостайны
В Ростовской области 13 ноября задержали начальника местного главка ФСИН Муслима Даххаева и его заместителей по подозрению в разглашении гостайны
Информацию о задержании подтвердил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко. По его словам, это может быть не единственным делом против Даххаева и его команды.
«Можно прогнозировать, что им будут предъявлены статьи, связанные с коррупцией», — отметил Максименко.
Ранее информированный источник сообщил «Интерфаксу», что службы проверяют главу ростовского ФСИН и двух его заместителей в связи с расследованием уголовного дела о взяточничестве. Накануне они проводили обыски в кабинете Даххаева и его помощников.
Читайте также:
Известно, что Даххаев служил в Вооруженных силах СССР, затем в МВД. В 2005 году его назначили на должность начальника УФСИН России по Дагестану. 5 июля 2018 года указом президента России генерал-майор внутренней службы стал главой ГУФСИН в Ростовской области.
На сайте ростовского ведомства указано, что во время вооруженого нападения террористов в Дагестане в 1999 году Даххаев «организовал и обеспечил освобождение более 20 бойцов Липецкого ОМОНа из бандитского окружения». Имеет орден Мужества.
Как ранее писали Юга.ру, на Кубани в 2017 году задержали заместителя директора ФСИН Коршунова. В октябре 2019 года в Ингушетии сотрудник ФСИН выстрелил в коллегу во время конфликта. Его также задержали.
Читайте также
Курорты Юга.ру рассказывают о горных аулах Дагестана
Статьи Партнерский«Успех любого бизнеса определяет его репутация»
Интервью с руководителем Банка ЗЕНИТ Сочи Игорем Сосиным
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.