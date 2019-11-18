В Адыгее после смерти двух омичей на объекте Росатома следователи провели проверку

Адыгея

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Сотрудники СКР по Адыгее завершили доследственную проверку по факту смерти в октябре двух рабочих при строительстве ветропарка

Шестидесятилетний омич скончался от инфаркта, когда работал на башне, еще один погибший — 43-летний электрик — почувствовал себя плохо и сорвался с лестницы башни, у мужчины оторвался тромб, пишет NGS55.RU.

Результаты проверки не подтверди признаков криминала, поэтому в возбуждении уголовного дела отказано, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

Как стало известно, рабочие трудились в омской подрядной организации.

В Адыгее АО «Росатом» завершает строительство Адыгейской ВЭС мощностью 150 МВт. Выработка первой генерации ожидается до конца 2019 года.

Следственный комитет смерть Строительство

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