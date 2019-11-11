В Адыгее на 116 млн рублей увеличили объемы фонда на микрозаймы бизнесу
Адыгея дополнительно привлекла 116 млн рублей на увеличение капитализации гарантийного фонда и микрофинансовой компании
До этого было предусмотрено около 11 млн рублей при растущем спросе на микрокредиты от компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея», учредителем которой является минэкономразвития региона.
«Глава Адыгеи строго следит за расходованием средств на поддержку предпринимателей. Риск неосвоения средств отсутствует, поскольку много желающих получить микрокредит у данной организации. Это связано с применением упрощенной системы предоставления кредита и быстрого рассмотрения документов», — рассказали порталу Юга.ру в минэкономразвития Адыгеи.
Планируется, что в этом году будет выдано около 338 микрозаймов. Размер среднего микрозайма, сложившегося в текущем году, составляет 1,3 млн рублей. Процентная ставка — 10%. Рассматривается вопрос снижения ставки для тех предпринимателей, которые будут создавать дополнительные рабочие места.
Кроме того, на 295% выполнен план по оказанию гарантийной поддержки региональными гарантийными организациями. Они стали поручителями по кредитам на общую сумму в 670 млн рублей при плане в 225 млн рублей.
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