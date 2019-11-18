Два человека погибли и двое пострадали в ДТП на Кубани

В Мостовском районе 17 ноября произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека

Авария случилась в 19:50 на трассе «Кавказ» возле подъезда к Майкопу. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Opel Vectra ехал со стороны Майкопа в сторону Лабинска и при обгоне боком столкнулся с попутной машиной Hyundai Solaris. После этого Opel врезался во встречный автомобиль Lada Kalina.

В результате ДТП на месте погиб 36-летний водитель отечественной легковушки и виновник аварии. В больницу доставили 50-летнего пассажира Opel и 25-летнюю пассажирку Lada.

Обстоятельства аварии устанавливаются, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.