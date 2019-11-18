Два человека погибли и двое пострадали в ДТП на Кубани
В Мостовском районе 17 ноября произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека
Авария случилась в 19:50 на трассе «Кавказ» возле подъезда к Майкопу. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Opel Vectra ехал со стороны Майкопа в сторону Лабинска и при обгоне боком столкнулся с попутной машиной Hyundai Solaris. После этого Opel врезался во встречный автомобиль Lada Kalina.
В результате ДТП на месте погиб 36-летний водитель отечественной легковушки и виновник аварии. В больницу доставили 50-летнего пассажира Opel и 25-летнюю пассажирку Lada.
Обстоятельства аварии устанавливаются, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, в тот же день на трассе на Кубани случилась еще одна авария с погибшим. На дороге Стародеревянковская — Кисляковская примерно на границе Каневского и Кущевского районов машина выехала на встречку и врезалась в грузовик. Водитель погиб. В тот же день в Сочи 16-летний водитель иномарки врезался в дерево и погиб.
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