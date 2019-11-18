На Кубани машина выехала на встречку и врезалась в грузовик. Водитель погиб
В Краснодарском крае 17 ноября произошло ДТП, в результате которого погиб один человек
Авария случилась в 16:20 на трассе Стародеревянковская — Кисляковская примерно на границе Каневского и Кущевского районов. По предварительным данным, 48-летний мужчина на Mercedes решил пойти на обгон, однако не рассчитал маневр и столкнулся с грузовиком, который ехал по встречной полосе. В инстаграме «ЧП Краснодар» опубликовали видео аварии и уточнили, что фура после удара съехала в кювет.
От полученных травм водитель иномарки умер на месте, пассажир легковушки получил травмы, его госпитализировали.
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
Ранее портал Юга.ру рассказывал, что в этот же день в Сочи 16-летний водитель иномарки врезался в дерево и погиб.
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Сегодня, 17 ноября около 16:30 на трассе «станица Ленинградская-посёлок Первомайский», водитель автомобиля «Mercedes Gelandewagen» допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком! . В результате столкновения, фура съехала в кювет, а внедорожник опрокинулся, водитель от полученных травм скончался на месте аварии, его пассажир и водитель грузовика были госпитализированы. . ���� #chp_krd
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