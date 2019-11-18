На Кубани машина выехала на встречку и врезалась в грузовик. Водитель погиб

В Краснодарском крае 17 ноября произошло ДТП, в результате которого погиб один человек

Авария случилась в 16:20 на трассе Стародеревянковская — Кисляковская примерно на границе Каневского и Кущевского районов. По предварительным данным, 48-летний мужчина на Mercedes решил пойти на обгон, однако не рассчитал маневр и столкнулся с грузовиком, который ехал по встречной полосе. В инстаграме «ЧП Краснодар» опубликовали видео аварии и уточнили, что фура после удара съехала в кювет.

От полученных травм водитель иномарки умер на месте, пассажир легковушки получил травмы, его госпитализировали.



Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.



Ранее портал Юга.ру рассказывал, что в этот же день в Сочи 16-летний водитель иномарки врезался в дерево и погиб.