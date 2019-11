На Кубани машина выехала на встречку и врезалась в грузовик. Водитель погиб

View this post on Instagram

Сегодня, 17 ноября около 16:30 на трассе «станица Ленинградская-посёлок Первомайский», водитель автомобиля «Mercedes Gelandewagen» допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком! . В результате столкновения, фура съехала в кювет, а внедорожник опрокинулся, водитель от полученных травм скончался на месте аварии, его пассажир и водитель грузовика были госпитализированы. . #chp_krd