«Локомотив-Кубань» разгромил «Калев» в матче Еврокубка

Этот матч стал первым для «железнодорожников» после расторжения контракта с итальянским тренером Лукой Банки. И.о. главного тренера назначили сербского специалиста Богдана Карайчича, который входит в состав тренерского штаба клуба с сезона-2018/19.

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