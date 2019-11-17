«Локомотив-Кубань» разгромил «Калев» в матче Еврокубка
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» нанесли разгромное поражение эстонскому «Калеву» в домашнем матче Еврокубка
Встреча, прошедшая в «Баскет Холле» 17 ноября, завершилась со счетом 87:63, краснодарцы лидировали во всех четвертях: 26:19, 16:14, 22:13 23:17.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Джонни О'Брайант, набравший 21 очко. В составе гостей 15 очков набрал Кайл Виналес.
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Этот матч стал первым для «железнодорожников» после расторжения контракта с итальянским тренером Лукой Банки. И.о. главного тренера назначили сербского специалиста Богдана Карайчича, который входит в состав тренерского штаба клуба с сезона-2018/19.
Следующий еврокубковый матч красно-зеленые проведут 25 ноября — примут польскую «Зелену Гуру».
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