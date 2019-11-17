На Кубани школу эвакуировали из-за гранаты
Одну из школ Ейска 16 ноября эвакуировали из-за найденной гранаты
Заржавевшую гранату нашли около 11:30 во время уборки территории школы № 7 Ейска. Руководство образовательного учреждения сообщило о находке в полицию.
На место происшествия прибыли полицейские, сотрудники Росгвардии и другие экстренные службы. Учащихся и персонал школы эвакуировали.
«Предварительная проверка показала, что находкой оказалась учебная граната, не представляющая опасности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в августе жителю Краснодара, который нашел на свалке гранату, оторвало руку.
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