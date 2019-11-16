Два человека погибли в лобовом ДТП с внедорожником в Курганском районе

На трассе в Курганинском районе ночью 16 ноября произошла автомобильная авария, есть жертвы

ДТП случилось около 1:30 на 34-м км дороги Армавир — Курганинск. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Ford Focus, который двигался со стороны Армавира в направлении Курганинска, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.

На месте погибли водитель и 52-летний пассажир легковушки, 30-летнюю пассажирку внедорожника госпитализировали в Курганинскую ЦРБ.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росии по Краснодарскому краю.