Два человека погибли в лобовом ДТП с внедорожником в Курганском районе
На трассе в Курганинском районе ночью 16 ноября произошла автомобильная авария, есть жертвы
ДТП случилось около 1:30 на 34-м км дороги Армавир — Курганинск. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Ford Focus, который двигался со стороны Армавира в направлении Курганинска, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.
На месте погибли водитель и 52-летний пассажир легковушки, 30-летнюю пассажирку внедорожника госпитализировали в Курганинскую ЦРБ.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росии по Краснодарскому краю.
Утром 16 ноября на Кубани произошло еще одно ДТП на встречке. В поселке Нижнебаканском Крымского района столкнулись два грузовика, пострадали два человека. Из-за аварии на трассе образовалась многочасовая пробка.
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