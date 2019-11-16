Мэр Краснодара подарил катер «Аврора» школе по водным видам спорта
Краснодарская муниципальная детско-юношеская школа по водным видам спорта получила новый моторный катер
Глава города Евгений Первышов по время утреннего объезда посетил тренировочную базу отделения парусного спорта спортшколы № 4, которая находится на берегу Краснодарского водохранилища. Во время визита мэр вручил ключи от моторного катера «Аврора».
«При наших погодных условиях ребята могут тренироваться на воде восемь-девять месяцев в году. И для Краснодара важно, чтобы эта школа дальше развивалась. Мы обсуждали с руководством школы, с родителями, чем необходимо помочь. Вместе определились: для того, чтобы лучше проводить тренировки, лучше готовить спортсменов, нужен специальный катер», — рассказал Первышов.
Шестиметровый катер «Аврора» вмещает шесть человек. Им будут пользоваться тренеры, чтобы во время тренировок и соревнований подавать сигналы спортсменам, а также спасатели.
В следующем году школа получит 6 млн рублей из бюджета, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Отделение парусного спорта открылось в спортшколе в 2017 году. Сейчас там работают два тренера и занимаются 26 ребят в возрасте от 9 до 16 лет. Дети выходят на воду на парусных лодках «Лазер», «Кадет», «Оптимист».
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Краснодарская муниципальная споршкола № 4 работает с 1997 года. Сейчас она включает в себя шесть отделений: гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, гребной слалом, а также водно-моторный, парусный и велосипедный спорт. Помимо водохранилища тренировочные базы находятся на берегу Кубани в микрорайонах Гидростроителей и Черёмушки.
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