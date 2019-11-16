Мэр Краснодара подарил катер «Аврора» школе по водным видам спорта

Глава города Евгений Первышов по время утреннего объезда посетил тренировочную базу отделения парусного спорта спортшколы № 4, которая находится на берегу Краснодарского водохранилища. Во время визита мэр вручил ключи от моторного катера «Аврора».

«При наших погодных условиях ребята могут тренироваться на воде восемь-девять месяцев в году. И для Краснодара важно, чтобы эта школа дальше развивалась. Мы обсуждали с руководством школы, с родителями, чем необходимо помочь. Вместе определились: для того, чтобы лучше проводить тренировки, лучше готовить спортсменов, нужен специальный катер», — рассказал Первышов.

Шестиметровый катер «Аврора» вмещает шесть человек. Им будут пользоваться тренеры, чтобы во время тренировок и соревнований подавать сигналы спортсменам, а также спасатели.

В следующем году школа получит 6 млн рублей из бюджета, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.