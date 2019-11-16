Мэр Краснодара подарил катер «Аврора» школе по водным видам спорта

Краснодарский край

Распечатать

Краснодарская муниципальная детско-юношеская школа по водным видам спорта получила новый моторный катер

Глава города Евгений Первышов по время утреннего объезда посетил тренировочную базу отделения парусного спорта спортшколы № 4, которая находится на берегу Краснодарского водохранилища. Во время визита мэр вручил ключи от моторного катера «Аврора».

«При наших погодных условиях ребята могут тренироваться на воде восемь-девять месяцев в году. И для Краснодара важно, чтобы эта школа дальше развивалась. Мы обсуждали с руководством школы, с родителями, чем необходимо помочь. Вместе определились: для того, чтобы лучше проводить тренировки, лучше готовить спортсменов, нужен специальный катер», — рассказал Первышов.

Шестиметровый катер «Аврора» вмещает шесть человек. Им будут пользоваться тренеры, чтобы во время тренировок и соревнований подавать сигналы спортсменам, а также спасатели.

В следующем году школа получит 6 млн рублей из бюджета, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Отделение парусного спорта открылось в спортшколе в 2017 году. Сейчас там работают два тренера и занимаются 26 ребят в возрасте от 9 до 16 лет. Дети выходят на воду на парусных лодках «Лазер», «Кадет», «Оптимист».

Читайте также:

Краснодарская муниципальная споршкола № 4 работает с 1997 года. Сейчас она включает в себя шесть отделений: гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, гребной слалом, а также водно-моторный, парусный и велосипедный спорт. Помимо водохранилища тренировочные базы находятся на берегу Кубани в микрорайонах Гидростроителей и Черёмушки.

Водные виды спорта Дети Евгений Первышов Краснодар Парусный спорт Школа

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Два человека погибли в лобовом ДТП с внедорожником в Курганском районе
Убитую профессором Соколовым аспирантку похоронили на Кубани
Мэр Краснодара подарил катер «Аврора» школе по водным видам спорта
В Крымском районе два грузовика столкнулись на встречке
На Кубани сгорела пристройка к магазину
Мэрия Краснодара рассказала, куда обращаться, если есть проблемы с отоплением

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале