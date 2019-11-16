На Кубани сгорела пристройка к магазину

В 20:47 в МЧС сообщили о том, что в станице Ладожской на углу улиц Сощенко и Советской произошел пожар. По данным в инстаграме «ЧП Краснодар», перед пожаром в мусорке произошел взрыв, предположительно, газового баллона.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит неэксплуатируемая пристройка к магазину. Ликвидацией занимались пять сотрудников МЧС и две пожарных машины. В 21:23 они потушили огонь на площади 72 кв. метра.

Пострадавших и погибших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.