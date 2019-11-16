На Кубани сгорела пристройка к магазину

Краснодарский край

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В Усть-Лабинском районе вечером 15 ноября пожарные потушили горящую пристройку к магазину

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В 20:47 в МЧС сообщили о том, что в станице Ладожской на углу улиц Сощенко и Советской произошел пожар. По данным в инстаграме «ЧП Краснодар», перед пожаром в мусорке произошел взрыв, предположительно, газового баллона.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит неэксплуатируемая пристройка к магазину. Ликвидацией занимались пять сотрудников МЧС и две пожарных машины. В 21:23 они потушили огонь на площади  72 кв. метра.

Пострадавших и погибших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Сегодня, 15 ноября около 21:15 в станице Ладожской на пересечении улиц Сощенко/Советская кто-то поджог мусорку! . В какой-то момент, раздался громкий «хлопок», в результате чего, у местных жителей в домах осыпались стекла, помимо этого, изрядно пострадал близ расположенный алкомаркет.. . Откуда в мусорке взялся газовый баллон и куда скрылись поджигатели не сообщается! . ���� #chp_krd

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МЧС Пожары Усть-Лабинский район

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