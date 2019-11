На Кубани сгорела пристройка к магазину

View this post on Instagram

Сегодня, 15 ноября около 21:15 в станице Ладожской на пересечении улиц Сощенко/Советская кто-то поджог мусорку! . В какой-то момент, раздался громкий «хлопок», в результате чего, у местных жителей в домах осыпались стекла, помимо этого, изрядно пострадал близ расположенный алкомаркет.. . Откуда в мусорке взялся газовый баллон и куда скрылись поджигатели не сообщается! . #chp_krd