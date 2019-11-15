В Краснодаре на улице Солнечной на три дня ограничат проезд

В Краснодаре на участке улицы Солнечной с 15 ноября временно изменят схему движения транспорта из-за ремонта канализации

Движение ограничат с 22:00 15 ноября до 00:00 18 ноября. В это время работы будет вести «Росводоканал Краснодар».

«Движение временно ограничат по двум полосам Солнечной в сторону Российской, проехать там можно будет только по одной полосе. Также для автомобилистов будет временно закрыта возможность въезда левым поворотом с Российской на Солнечную», — уточнил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Из-за ограничения временно изменится схема движения автобусного маршрута № 56. В сторону ТРЦ «Красная площадь» автобусы будут ехать по улицам Российской, Зиповской, Котлярова и Солнечной, а затем снова по обычному маршруту, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Ранее стало известно, что на улице Солнечной на отрезке от Ростовского шоссе до Российской проложат под землей более 15 км новых высоковольтных линий и уберут опоры высоковольтной сети.