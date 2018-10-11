В Сочи при установке панорамного лифта в санатории подрядчик похитил 1,5 млн рублей

Краснодарский край

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В Сочи возбудили уголовное дело в отношении подрядчика, который устанавливал лифт в санатории

Руководитель здравницы обратился в полицию и заявил, что представитель строительной фирмы похитил более 1 млн рублей при выполнении условий договора по устройству лифта.

Полицейские выяснили, что подрядчик должен был установить панорамный лифт в санатории. Стоимость работ составляла более 7 млн рублей, сообщили 11 октября в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Следствие установило, что подрядчик работы выполнил не полностью. Также он завысил объемы уже выполненных работ и присвоил себе более 1,5 млн рублей.

В отношении 40-летнего жителя Московской области, который был подрядчиком, возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Мошенничество Сочи
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В Сочи при установке панорамного лифта в санатории подрядчик похитил 1,5 млн рублей
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