В Сочи при установке панорамного лифта в санатории подрядчик похитил 1,5 млн рублей

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении подрядчика, который устанавливал лифт в санатории

Руководитель здравницы обратился в полицию и заявил, что представитель строительной фирмы похитил более 1 млн рублей при выполнении условий договора по устройству лифта.

Полицейские выяснили, что подрядчик должен был установить панорамный лифт в санатории. Стоимость работ составляла более 7 млн рублей, сообщили 11 октября в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Следствие установило, что подрядчик работы выполнил не полностью. Также он завысил объемы уже выполненных работ и присвоил себе более 1,5 млн рублей.

В отношении 40-летнего жителя Московской области, который был подрядчиком, возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).