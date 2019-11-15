На плато Лагонаки собираются открыть зимний маршрут на собачьих упряжках

Об этом порталу Юга.ру сообщили в комитете по туризму и курорта Адыгеи. Там отметили, что на территории республики в пределах заповедника большой популярностью пользуются маршруты на плато Лагонаки. С 2008 года здесь действует сезонный маршрут «Зимний Абадзеш», который предусматривает передвижение туристов на лыжах или снегоходах. Сейчас заповедник рассматривает возможность с 2019 года предоставлять услугу прохождения маршрута на собачьих упряжках.

Опыт катания на собачьих упряжках в Адыгее уже есть. Ранее в районе плато Лагонаки зимой проводили горные гонки на собачьих упряжках «Лагонаки-2017».

«Маршрут откроют только в том случае, если он будет отвечать всем требованиям. Необходимо детально рассмотреть вопросы безопасности, комфорта туристов, антропогенного воздействия на природу. Тогда же будет принято окончательное решение об открытии нового направления и развитии маршрута на плато Лагонаки», — отметили в пресс-службе Кавказского заповедника.