На плато Лагонаки собираются открыть зимний маршрут на собачьих упряжках
Кавказский биосферный заповедник осенью закрыл ряд летних маршрутов и готовится к открытию зимних, разрабатывая новые направления
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Об этом порталу Юга.ру сообщили в комитете по туризму и курорта Адыгеи. Там отметили, что на территории республики в пределах заповедника большой популярностью пользуются маршруты на плато Лагонаки. С 2008 года здесь действует сезонный маршрут «Зимний Абадзеш», который предусматривает передвижение туристов на лыжах или снегоходах. Сейчас заповедник рассматривает возможность с 2019 года предоставлять услугу прохождения маршрута на собачьих упряжках.
Опыт катания на собачьих упряжках в Адыгее уже есть. Ранее в районе плато Лагонаки зимой проводили горные гонки на собачьих упряжках «Лагонаки-2017».
«Маршрут откроют только в том случае, если он будет отвечать всем требованиям. Необходимо детально рассмотреть вопросы безопасности, комфорта туристов, антропогенного воздействия на природу. Тогда же будет принято окончательное решение об открытии нового направления и развитии маршрута на плато Лагонаки», — отметили в пресс-службе Кавказского заповедника.
Маршрут «Зимний Абадзеш» протяженностью 24 км проложен по Лагонакскому нагорью. Он начинается от КПП Лагонаки и проходит в трех направлениях — до смотровой площадки, до отрога горы Оштен и до реки Курджипс. Вдоль маршрута открываются панорамные виды заснеженных гор Чугуш, Джуга, Тыбга, Джемарук и хребтов Ассара, Ачишхо, Аибга.
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