На Кубани парень угнал машину и уснул в ней

В Кореновском районе 22 октября парня нашли спящим в машине, которую он до этого угнал

В паблике «Typicalkrd» в инстаграме 23 октября опубликовали видео с рассказом, что в поселке Новоберезанском молодой человек угнал машину у местной жительницы. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что у угнанного автомобиля Chevrolet помято крыло, отвалился задний бампер и отлетело одно из колес. На водительском сиденье в машине нашли спящего парня в состоянии, похожем на сильное алкогольное опьянение — он никак не реагировал на касания и окружающие звуки.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили, что 22 октября 21-летний парень угнал иномарку у местной жительницы. По предварительным данным, во время езды он повредил машину, а позже в пьяном состоянии уснул за рулем

Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).