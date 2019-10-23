На Кубани парень угнал машину и уснул в ней

Краснодарский край

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В Кореновском районе 22 октября парня нашли спящим в машине, которую он до этого угнал

В паблике «Typicalkrd» в инстаграме 23 октября опубликовали видео с рассказом, что в поселке Новоберезанском молодой человек угнал машину у местной жительницы. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что у угнанного автомобиля Chevrolet помято крыло, отвалился задний бампер и отлетело одно из колес. На водительском сиденье в машине нашли спящего парня в состоянии, похожем на сильное алкогольное опьянение — он никак не реагировал на касания и окружающие звуки.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили, что 22 октября 21-летний парень угнал иномарку у местной жительницы. По предварительным данным, во время езды он повредил машину, а позже в пьяном состоянии уснул за рулем

Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Похожая история произошла в сентябре в Белоглинском районе. Там парень угнал машину и попал в аварию, пока владелец спал на заднем сиденье. После ДТП он бросил автомобиль на берегу реки и скрылся.

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