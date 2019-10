На Кубани парень угнал машину и уснул в ней

View this post on Instagram

«В посёлке Новоберезанском тип угнал машину у девушки, и вот что случилось», — сообщает @demin.krd. ⠀ Спит крепким пьяным сном после содеянного. ⠀ #typicalkrd #краснодарскийкрай #крд #кубань #Новоберезанский #поселки #криминальнаякубань #krd #дорогироссии