В Краснодаре отремонтируют тротуар на улице Гаврилова возле здания МВД

Краснодарский край

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В Краснодаре перед зданием краевого ГУ МВД обновят покрытие на тротуаре и благоустроят территорию

Сейчас вдоль улицы и трамвайных путей по улице Коммунаров демонтируют асфальт. После этого там на площади 1,5 тыс. кв. метров появится плитка в том же стиле, в каком она уложена на других участках улицы Гаврилова. Работы планируют завершить в течение нескольких недель. Территорию во время утреннего объезда посетил глава города Евгений Первышов.

«В этом году мы отремонтировали улицы Красную и Гаврилова, серьезно улучшили состояние территории у вокзала "Краснодар-2". Обновление площади и пешеходной зоны у здания Главного управления МВД России по Краснодарскому краю дополнит выполненное благоустройство, сделает эту территорию удобнее для жителей», — отметил он.

Первышов добавил, что благоустройство можно считать подарком для сотрудников МВД, у которых недавно был профессиональный праздник. Также по его поручению вдоль улицы Гаврилова должны появиться декоративные вазоны с кустарниками и деревьями.

Всего в этом году в Краснодаре отремонтировали тротуары на 29 участках, это около 3 км.

Напомним, в ноябре в краевой столице благоустроили Майский сквер. В нем появились новые лавочки, деревья, тренажеры и спортивные площадки. 

Благоустройство Дороги Евгений Первышов Краснодар

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