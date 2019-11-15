В Краснодаре отремонтируют тротуар на улице Гаврилова возле здания МВД
В Краснодаре перед зданием краевого ГУ МВД обновят покрытие на тротуаре и благоустроят территорию
Сейчас вдоль улицы и трамвайных путей по улице Коммунаров демонтируют асфальт. После этого там на площади 1,5 тыс. кв. метров появится плитка в том же стиле, в каком она уложена на других участках улицы Гаврилова. Работы планируют завершить в течение нескольких недель. Территорию во время утреннего объезда посетил глава города Евгений Первышов.
«В этом году мы отремонтировали улицы Красную и Гаврилова, серьезно улучшили состояние территории у вокзала "Краснодар-2". Обновление площади и пешеходной зоны у здания Главного управления МВД России по Краснодарскому краю дополнит выполненное благоустройство, сделает эту территорию удобнее для жителей», — отметил он.
Первышов добавил, что благоустройство можно считать подарком для сотрудников МВД, у которых недавно был профессиональный праздник. Также по его поручению вдоль улицы Гаврилова должны появиться декоративные вазоны с кустарниками и деревьями.
Всего в этом году в Краснодаре отремонтировали тротуары на 29 участках, это около 3 км.
Напомним, в ноябре в краевой столице благоустроили Майский сквер. В нем появились новые лавочки, деревья, тренажеры и спортивные площадки.
Читайте также
В нем примут участие люди с особенностями
Как водят автомобиль на Кубани, комментарии жителей других регионов
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.