В Краснодаре благоустроили Майский сквер
В Фестивальном микрорайоне Краснодара обновили Майский сквер площадью более 1 га
Работы в сквере проходили с августа по ноябрь. За это время там сделали пять спортивных и детскую площадки, отремонтировали освещение, поставили теннисные столы и установили туалет. Кроме того, на территории появился памп-трек для велосипедов и скейтов, тренажеры, новая беседка и деревья. Во время утреннего объезда 12 ноября сквер посетил глава Краснодара Евгений Первышов.
«Территория небольшая, но получилось сделать ее очень насыщенной самыми разными активностями. Это здорово, особенно учитывая, что сквер находится внутри жилого массива, и такие площадки очень востребованы в городе. Теперь важно, чтобы мы сохраняли сделанное, поэтому в ближайшее время территорию нужно дооборудовать системами видеонаблюдения», — сказал он.
Директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Буряк добавил, что в день объезда поговорили с местными жителями, после чего решили дополнительно установить скамейки, еще одни качели, вторую беседку и заменить тренажеры, которые остались там еще до благоустройства.
Майский сквер благоустроили за счет средств городского бюджета. Всего в 2019 году в Краснодаре привели в порядок восемь зеленых зон, еще в одном сквере, Памяти жертв фашизма, благоустройство находится в завершающей стадии.
Напомним, в начале октября в краевом центре после реконструкции открыли Фестивальный сквер, а в конце сентября на месте гаражей появился Садовый сквер.
Читайте также
В 25 районах Краснодарского края запретили ходить в лес из-за пожаров
В Туапсинском и еще 24 районах объявили противопожарный режим
Тест-драйв новой модели провел во Франции Евгений Мельченко
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.