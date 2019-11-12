В Краснодаре благоустроили Майский сквер

Работы в сквере проходили с августа по ноябрь. За это время там сделали пять спортивных и детскую площадки, отремонтировали освещение, поставили теннисные столы и установили туалет. Кроме того, на территории появился памп-трек для велосипедов и скейтов, тренажеры, новая беседка и деревья. Во время утреннего объезда 12 ноября сквер посетил глава Краснодара Евгений Первышов.

«Территория небольшая, но получилось сделать ее очень насыщенной самыми разными активностями. Это здорово, особенно учитывая, что сквер находится внутри жилого массива, и такие площадки очень востребованы в городе. Теперь важно, чтобы мы сохраняли сделанное, поэтому в ближайшее время территорию нужно дооборудовать системами видеонаблюдения», — сказал он.

Директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Буряк добавил, что в день объезда поговорили с местными жителями, после чего решили дополнительно установить скамейки, еще одни качели, вторую беседку и заменить тренажеры, которые остались там еще до благоустройства.