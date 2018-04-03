В Анапе решили закрыть въезд машин на пляжи, в том числе на Бугазскую косу

Глава Анапы Юрий Поляков и министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди обсудили проблему проезда на Бугазскую косу

На совещании по подготовке к курортному сезону Константиниди поднял вопрос ограничения проезда на пляжные территории, в том числе на Бугазскую косу возле станицы Благовещенской. Юрий Поляков заверил, что вопрос с организацией парковки на пляжных территориях находится на его контроле. «Отрабатываем эту задачу с департаментом имущественных отношений Краснодарского края, схему расположения парковки и другие документы. Нам выделили участок земли в районе 5 га, где будет организована парковка», — рассказал глава Анапы. Он добавил, что на Бугазскую косу не будут пускать транспорт. На пляже создадут условия для удобства и обеспечат уборку.

Как сообщали Юга.ру, в июне 2016 года Анапский городской суд запретил взимать деньги за проезд на Бугазскую косу и устанавливать там шлагбаумы. На следующий день после того, как приставы демонтировали КПП, на его месте поставили зонт, а вместо шлагбаума растянули цепочку. Предприниматель продолжал зарабатывать все лето. Мэр Анапы поручил установить на косе спасательные посты, отметив неуместность табличек, запрещающих купаться: пляж должен отвечать требованиям безопасности. Поляков призвал контролирующие и природоохранные ведомства обозначить свою позицию по вопросу ограничения доступа автомобилей на пляжи, так как возникло противоречие в том, что муниципалитет сначала обязали демонтировать шлагбаумы на подъездах к морю, а затем потребовали освободить пляжи от машин. «Мы должны иметь понимание, ограничиваем мы въезд автомобилей на пляжи или нет? Доступ спецтранспорту, машинам скорой помощи, полиции не ограничиваем, а всем остальным нечего там делать», — считает глава Анапы. Министр курортов поддержал Полякова и попросил прокуратуру дать комплексное разъяснение муниципальным властям, в том числе по прокату квадроциклов, передает пресс-служба администрации Анапы.