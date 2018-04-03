В Анапе решили закрыть въезд машин на пляжи, в том числе на Бугазскую косу
Глава Анапы Юрий Поляков и министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди обсудили проблему проезда на Бугазскую косу
На совещании по подготовке к курортному сезону Константиниди поднял вопрос ограничения проезда на пляжные территории, в том числе на Бугазскую косу возле станицы Благовещенской.
Юрий Поляков заверил, что вопрос с организацией парковки на пляжных территориях находится на его контроле.
«Отрабатываем эту задачу с департаментом имущественных отношений Краснодарского края, схему расположения парковки и другие документы. Нам выделили участок земли в районе 5 га, где будет организована парковка», — рассказал глава Анапы.
Он добавил, что на Бугазскую косу не будут пускать транспорт. На пляже создадут условия для удобства и обеспечат уборку.
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Как сообщали Юга.ру, в июне 2016 года Анапский городской суд запретил взимать деньги за проезд на Бугазскую косу и устанавливать там шлагбаумы. На следующий день после того, как приставы демонтировали КПП, на его месте поставили зонт, а вместо шлагбаума растянули цепочку. Предприниматель продолжал зарабатывать все лето.
Мэр Анапы поручил установить на косе спасательные посты, отметив неуместность табличек, запрещающих купаться: пляж должен отвечать требованиям безопасности.
Поляков призвал контролирующие и природоохранные ведомства обозначить свою позицию по вопросу ограничения доступа автомобилей на пляжи, так как возникло противоречие в том, что муниципалитет сначала обязали демонтировать шлагбаумы на подъездах к морю, а затем потребовали освободить пляжи от машин.
«Мы должны иметь понимание, ограничиваем мы въезд автомобилей на пляжи или нет? Доступ спецтранспорту, машинам скорой помощи, полиции не ограничиваем, а всем остальным нечего там делать», — считает глава Анапы.
Министр курортов поддержал Полякова и попросил прокуратуру дать комплексное разъяснение муниципальным властям, в том числе по прокату квадроциклов, передает пресс-служба администрации Анапы.
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В августе вице-губернатор Кубани Сергей Усенко заявил, что Бугазская коса войдет в состав особо охраняемой природной территории «Анапская пересыпь».
В мае 2017 года кайтеры пожаловались на арендатора земли, который выгнал их с косы. Полиция организовала проверку по факту самоуправства. после этого в ситуацию с въездом на Бугазскую косу вмешался губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Мэр Анапы Сергей Сергеев 18 мая прибыл на косу с полицией и приставами, и КПП был демонтирован.
22 мая в Благовещенской снесли пляжный комплекс Blaga Beach. Спустя месяц его владелец рассказал о строительстве новой зоны отдыха рядом с местом расположения бывшего пляжа.
К декабрю 2017 года мэрия Анапы подготовила проект устройства территории на Бугазской косе, который запретит съезд автомобилей. Причиной такого решения стало ухудшение экологической ситуации на этом участке. Планировалось, что отдыхающие буду оставлять свои машины на парковке и добираться к месту отдыха на электромобилях.
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