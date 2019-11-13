В ТРЦ «Галерея Краснодар» задержали парня с человеческим черепом
Следователи выясняют, откуда житель Краснодара взял человеческий череп, с которым пришел в торговый центр
Молодого человека днем 13 ноября остановили для досмотра сотрудники охраны ТРЦ «Галерея Краснодар». В его вещах нашли человеческий череп.
Парня, по информации «Кубанских новостей», задержали. Им оказался 19-летний местный житель, который состоит на учете в психдиспансере. Он пояснил, что череп ему несколько дней назад дал бездомный на Всесвятском кладбище.
В СКР по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что по поводу инцидента проводится проверка, обстоятельства устанавливаются. По результатам будет принято процессуальное решение.
Читайте также
Как водят автомобиль на Кубани, комментарии жителей других регионов
Курорты Юга.ру рассказывают о горных аулах Дагестана
Статьи Партнерский«Успех любого бизнеса определяет его репутация»
Интервью с руководителем Банка ЗЕНИТ Сочи Игорем Сосиным
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.