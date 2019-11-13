В ТРЦ «Галерея Краснодар» задержали парня с человеческим черепом

Молодого человека днем 13 ноября остановили для досмотра сотрудники охраны ТРЦ «Галерея Краснодар». В его вещах нашли человеческий череп.

Парня, по информации «Кубанских новостей», задержали. Им оказался 19-летний местный житель, который состоит на учете в психдиспансере. Он пояснил, что череп ему несколько дней назад дал бездомный на Всесвятском кладбище.

В СКР по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что по поводу инцидента проводится проверка, обстоятельства устанавливаются. По результатам будет принято процессуальное решение.