В ТРЦ «Галерея Краснодар» задержали парня с человеческим черепом

Краснодарский край

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Следователи выясняют, откуда житель Краснодара взял человеческий череп, с которым пришел в торговый центр

Молодого человека днем 13 ноября остановили для досмотра сотрудники охраны ТРЦ «Галерея Краснодар». В его вещах нашли человеческий череп.

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Парня, по информации «Кубанских новостей», задержали. Им оказался 19-летний местный житель, который состоит на учете в психдиспансере. Он пояснил, что череп ему несколько дней назад дал бездомный на Всесвятском кладбище.

В СКР по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что по поводу инцидента проводится проверка, обстоятельства устанавливаются. По результатам будет принято процессуальное решение.

Краснодар Происшествия ТРЦ «Галерея Краснодар»

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