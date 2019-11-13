В Адыгейске открыли первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи
В Адыгейске на базе межрайонной больницы имени Батмена с октября начал действовать первый в республике центр амбулаторной онкологической помощи
Учреждение рассчитано на обслуживание жителей Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов, которым ранее приходилось обращаться за медпомощью в Майкоп.
На сегодняшний день в центре прошли обследование около 40 человек с подозрением на злокачественное новообразование, выявлены три случая на ранней стадии, сообщили порталу Юга.ру в минздраве Адыгеи.
Второй центр амбулаторной онкологической помощи для жителей сельской местности планируется создать в 2021 году в ауле Кошехабль.
«Благодаря содействию главы Адыгеи, в республике за последнее время многое сделано для укрепления онкологической службы. Особое внимание уделяется ранней диагностике, поскольку выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях дает человеку шанс на выздоровление», — отметили в минздраве Адыгеи.
Для этого в конце октября больница Адыгейска купила оптический цифровой видеокольпоскоп для диагностики заболеваний шейки матки. С его помощью будут обследовать беременных женщин. Уже обследованы десять пациенток, в двух случаях выявлена патология.
По данным минздрава региона, всего в республике зарегистрировано 13 тыс. человек, больных раком. Из-за новообразования умирает 17,8% жителей. Ведущей онкологической патологией в республике по-прежнему является рак кожи. За ним следует рак молочной железы у женщин и рак легких у мужчин.
Для снижения заболеваний в Адыгее реализуется региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», его финансирование в текущем году составляет 146,5 млн рублей.
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