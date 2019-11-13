В Адыгейске открыли первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи

В Адыгейске на базе межрайонной больницы имени Батмена с октября начал действовать первый в республике центр амбулаторной онкологической помощи

Учреждение рассчитано на обслуживание жителей Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов, которым ранее приходилось обращаться за медпомощью в Майкоп.

На сегодняшний день в центре прошли обследование около 40 человек с подозрением на злокачественное новообразование, выявлены три случая на ранней стадии, сообщили порталу Юга.ру в минздраве Адыгеи.

Второй центр амбулаторной онкологической помощи для жителей сельской местности планируется создать в 2021 году в ауле Кошехабль.

«Благодаря содействию главы Адыгеи, в республике за последнее время многое сделано для укрепления онкологической службы. Особое внимание уделяется ранней диагностике, поскольку выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях дает человеку шанс на выздоровление», — отметили в минздраве Адыгеи.

Для этого в конце октября больница Адыгейска купила оптический цифровой видеокольпоскоп для диагностики заболеваний шейки матки. С его помощью будут обследовать беременных женщин. Уже обследованы десять пациенток, в двух случаях выявлена патология.