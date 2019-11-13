В Краснодаре «Газель» врезалась в дом

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 13 ноября «Газель» снесла забор и врезалась в дом

Авария случилась в 14:00 на улице Сормовской. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Газель» ехал со стороны улицы Монтажников в сторону Дежнева и превысил скорость. Машину вынесло с дороги, она врезалась в забор и частный дом.

В результате аварии никто не пострадал. Проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Как писали Юга.ру, 22 октября на трассе под Краснодаром водитель фуры не справился с управлением, снес деревья и дорожное ограждение. 

ДТП Краснодар Полиция

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