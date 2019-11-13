В Краснодаре водитель сбил на «зебре» девушку и скрылся

В столице Кубани вечером 12 ноября в ДТП пострадала пешеход. Водителя ищет полиция

Авария случилась в 21:00 на улице Московской напротив дома № 116. Неизвестный водитель, предположительно, на автомобиле ВАЗ-2112 сбил 18-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее с травмами разной степени тяжести доставили в больницу. Водитель скрылся с места ДТП.

В телеграм-канале «ЧП Краснодар» опубликовали видео, на котором видно, что около пострадавшей девушки лежит велосипед, на котором, по словам очевидцев, она пересекала дорогу.

По факту случившегося проводится административное расследование. Водителя ищут, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Еще один похожий случай произошел в Сочи 11 ноября. Там водитель BMW насмерть сбил велосипедиста и протаранил автобус.