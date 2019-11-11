В Сочи водитель BMW насмерть сбил велосипедиста и протаранил автобус

Авария случилась в 20:50 на Континентальном проспекте, 6. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля BMW M5 сбил велосипедиста, который переезжал дорогу по пешеходному переходу. После удара машина продолжила ехать и врезалась в попутный автобус ЛИАЗ, который был без пассажиров.

В результате аварии велосипедист погиб на месте, водители машин не пострадали, рассказал порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.