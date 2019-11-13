На новогодние каникулы отели курорта «Роза Хутор» загружены на 65%

«Мы наблюдаем выросший спрос на отели более высокой категории. Например, уже сейчас пятизвездочный Radisson забронирован на 80-90%, а в некоторые даты и на 100%. Высокие показатели на некоторые даты новогодних праздников также у четырехзвездочного отеля "Меркюр" — свыше 80%. В тоже время еще есть возможности размещения в трех-четырехзвездочных отелях в "Роза Долина" — Golden Tulip, Tulip Inn, апартаментах Valset и других», — отметили в пресс-службе курорта.

Рекорд по бронированию, по данным «Розы Хутор», побил новый отель Rosa Ski Inn Deluxe Hotel 4* в Горной Олимпийской деревне в зоне ski-in/ski-out. Он начнет свою работу в декабре, но его номера на праздничные новогодние каникулы уже полностью выкуплены. В номерной фонд отеля входят 100 двухместных номеров «делюкс» с практичным дизайном в пастельных тонах, 12 двухкомнатных номеров категории «семейный люкс», четыре номера «делюкс-коннект», располагающих внутренней дверью для объединения двухместных номеров. Гостям будет доступна лыжная комната с персональными локерами для хранения и сушки оборудования, а также пункт проката с широким выбором горнолыжных и сноубордических комплектов. В Rosa Ski Inn Deluxe 4* будет работать современный СПА-центр от Natura Siberica с бассейном с гидромассажем. На территории открыт ресторан «Варежка» с панорамным видом на горные вершины.

«Традиционно пользуется спросом в Горной Олимпийской деревне единственный в горах Сочи бальнеологический отель Rosa Springs — уже сейчас он забронирован в некоторые даты праздников на 70%. Однако в этой зоне размещения есть большой выбор отелей и апартаментов, поэтому у потенциальных гостей еще есть выбор», — отметили в пресс-службе.

«Роза Хутор» планирует открыть зимний сезон 20 декабря, но тестовые катания могут начаться и раньше, если позволит погода. Запуск главной канатной дороги курорта «Олимпия», которая в летний период была остановлена на профилактику, запланирован на 16 ноября.

За летние и осенние месяцы на курорте провели работы по улучшению горнолыжной зоны, включая ширину и архитектуру трасс. В стартующем сезоне курорт предложит гостям новые возможности для катания. Так, первая школа горных лыж и сноуборда откроет 3-5-дневные образовательные кэмпы по обучению взрослых и детей, будут работать популярные аттракционы родельбан, тюбинг, параплан и многое другое. Познакомить с возможностями курорта поможет «Роза МегаКвеста» — это 18 игр, включающих по 12 подвижных, интеллектуальных и креативных заданий, добавили в пресс-службе.