В КубГАУ пройдут соревнования между студентами и сотрудниками краснодарских вузов PROспорт 2.0

Краснодарский край

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В Кубанском государственном аграрном университете 13 и 14 ноября пройдет спортивный праздник с мастер-классами, турнирами и встречами с известными спортсменами

Начнется мероприятие в спортивном комплексе КубГАУ в 9:00.

«Спортивный студенческий марафон — PROспорт 2.0 — проходит в КубГАУ с 14 октября и продлится до 20 ноября. В рамках проекта 13-14 ноября состоится масштабное спортивное мероприятие — зрители смогут увидеть соревнования между студентами, а также впервые — между сотрудниками вузов», — рассказал заместитель городского управления по физической культуре и спорту Александр Терещенко.

Участники смогут посоревноваться в турнирах по баскетболу, волейболу, дартсу, настольному теннису, плаванию и дзюдо. Кроме того, в университете пройдут игры для людей с ограниченными возможностями здоровья и мастер-классы от баскетбольного клуба «Локомотив». Участники марафона смогут сдать нормативы ГТО и посетить спортивные площадки — скалодром, батут, боксерский ринг и велотриал. 14 ноября в рамках праздника проведут день футбола: на поле КубГАУ сразятся команды преподавателей, детей и ветеранов футбола.

Напомним, краснодарец Иван Лисогоров 9 ноября стал чемпионом мира по спортивной борьбе в возрастной категории 14-15 лет. 

Велоспорт Вузы Краснодар КубГАУ Студенты Футбол

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