Краснодарец стал чемпионом мира по спортивной борьбе

Краснодарец Иван Лисогоров 9 ноября стал чемпионом мира по спортивной борьбе в возрастной категории 14-15 лет

Чемпионат мира по спортивной борьбе (грэпплингу) прошел в Баку 8-9 ноября. В нем приняли участие спортсмены из России, Казахстана, Италии, Испании, Индии и других стран. В весовой категории 66 кг среди 14-15 летних Россию представлял краснодарец Иван Лисогоров под руководством тренера Сергея Линченко. Российский спортсмен одержал четыре победы и занял первое место. «У нас в семье три брата, все с детства занимаются спортом. У меня перед глазами масса грамот, медалей и побед. Я самый младший и этот пример на протяжении всей жизни был перед глазами. Глядя на них, я всегда хотел побеждать и стать чемпионом», — рассказал Лисогоров порталу Юга.ру.

Молодой человек начал заниматься вольной борьбой в 11 лет, после чего перешел в грэпплинг. В 2019 году боец выиграл чемпионат Краснодарского края, Южного федерального округа и России. После этого он отправился на чемпионат мира в Баку. Для этого соревнования Лисогоров тренировался по 10-12 раз в неделю. «Сначала пришлось пережить серьезные травмы и переломы, но я восстанавливался и опять возвращался на ковер. Чтобы быть профессиональным спортсменом, нужно быть готовым к строгому распорядку дня, режиму питания, нельзя пить и курить. Родители, близкие, друзья всегда поддерживали и верили в меня. Ничего бы этого не было, если бы не мой тренер Сергей Линченко, который был со мной от начала и до конца», — добавил спортсмен.