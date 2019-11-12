Анапский яхт-клуб получил для тренировок участок в 200 кв. метров
Отделение парусного спорта Центра олимпийской подготовки водных видов спорта переместилось на участок между пляжами «Высокий берег» и «Малая бухта»
В сентябре 2019 года депутат Госдумы Иван Демченко, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и глава Анапы Юрий Поляков провели прием граждан. Во время встречи представители родительского комитета парусников края и Центра олимпийской подготовки водных видов спорта попросили предоставить земельный участок для размещения яхт-клуба.
На данный момент в бессрочное пользование спортсменам передан участок площадью 200 кв. метров. Второй участок площадью 349 кв. метров будет предоставлен спортсменам до конца ноября.
«Мы будем и в дальнейшем оказывать необходимую поддержку Центру олимпийской подготовки. Парусный спорт всегда находился в Анапе на высоком уровне, и наша задача — продолжать развивать этот красивый спорт», — прокомментировал глава Анапы Юрий Поляков.
4-9 ноября анапская сборная из 8 спортсменов выступила на краевых соревнованиях по парусному спорту в станице Голубицкой. Юный яхтсмен Никита Сычев занял 3 место.
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