В Анапе сносят яхт-клуб, превратившийся в рынок

На одном из пляжей Анапы начали демонтаж объекта, на котором вместо организации яхт-клуба занимались оказанием незаконных платных услуг

Иск о сносе в 2018 году подала администрация курорта.

«Арендатор использовал участок не по целевому значению. Он был предназначен под яхт-клуб, а на деле там были установлены торговые роллеты, предлагались услуги по татуировкам, работали платные детские батутные городки и т. д. Вся эта деятельность осуществлялась незаконно под вывеской яхт-клуба», — рассказал замглавы города Эдуард Балмашев.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск мэрии. Арендатора обязали освободить участок, но так как добровольно он этого не сделал, вмешалась служба судебных приставов. Сейчас идет демонтаж торговых объектов, в дальнейшем планируется освободить всю муниципальную территорию.

Глава курорта Юрий Поляков пообещал министру физической культуры и спорта Краснодарского края Андрею Маркову определить под яхт-клуб новую площадку, которая стала бы одной из лучших тренировочных баз для занятий детским парусным спортом в Анапе, сообщили в пресс-службе мэрии города.