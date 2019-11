Адвокат: Ветерану, которому отказал в размещении санаторий «Лаба», не вернули аванс и хотят отменить компенсацию

View this post on Instagram

⠀ ⠀⠀Старая история с новым продолжением! ⠀⠀#адвокат #cpikerman #внукзадеда ⠀ ⠀⠀ Указом Президента РФ №286 от 19.06.2019 года назначен новым председателем Краснодарского краевого суда Шипилов А.Н. ⠀⠀ С приходом нового председателя многие участники судебных разбирательств связывают огромные надежды на качественно лучшие изменения Кубанского правосудия! ⠀ ⠀⠀Большинство надеятся и верят, что Кубанский суд -правый суд, принимающий решения по закону и совести, что беспредел в храмах Фемиды канет в Лету. ⠀ ⠀⠀Говорить и писать можно высокопарным слогом, но по сути и факту лишь только дело доказывает истинность высказанных намерений! ⠀ ⠀⠀Дело ветерана труда, инвалида, пенсионера, узника фашисткого концлагеря Николая Кацко 1932 г.р., у которого взяли аванс за путевку и в итоге отказали из-за возраста в размещении, на мой взгляд, является лакмусовой бумажкой реальной картины нашего правосудия. ⠀ ⠀⠀В марте 2019 г суд встал на его сторону и взыскал с санатория 110 433 ₽. Это аванс, неустойка, штраф, моральный вред. Санаторий подал апелляцию, компенсацию снизили почти в 4 раза - до 30 тысяч ₽. ⠀ ⠀⠀Потом СК возбудил уголовное дело по ст. 136 УК «Нарушение равенства прав и свобод человека» в отношении директора санатория Лаба. ⠀ ⠀⠀Однако, чтобы добиться прекращение уголовного дела санаторий подал кассационную жалобу, эту жалобу «почему-то» удовлетворили, а жалобу ветерана нет, и дело вынесли в президиум Краснодарского краевого суда. В суде хотят полностью отменить судебные акты, которые были в пользу ветерана. Рассмотрение жалобы назначено на 10:00 13.11.2019 г в Президиуме Краснодарского краевого суда. ⠀ ⠀⠀Моя вера в идеальное правосудие мала, я возлагаю огромные надежды на сознательное общество, да на всех Вас, кто читает этот пост и сопереживает за ветерана. Уверен, что лишь при общественной огласке и поддержке правда восторжествует, а должностные лица санатория Лаба будут преданы общественному позору! ⠀ ⠀⠀Если Вам стыдно за санаторий помогите распространить этот пост, а также приходите в открытое судебное заседание! ⠀ ⠀⠀P.S.Деньги ветерану до сих пор не выплатили. И никто перед ним так и не извинился! #вчемсилабрат