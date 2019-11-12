Адвокат: Ветерану, которому отказал в размещении санаторий «Лаба», не вернули аванс и хотят отменить компенсацию

В начале прошлого года 86-летний пенсионер оплатил аванс за путевку в «Лабу». После того, как он сдал все необходимые анализы и получил санаторно-курортную карту, здравница отказала мужчине в размещении из-за его возраста. Он посчитал это дискриминацией во возрасту, подал в суд и потребовал 110 тыс. рублей компенсации, в том числе 50 тыс. рублей за моральный вред. В марте ветеран выиграл суд, на котором представители санатория заявили, что им стыдно за своих работников, поэтому решение обжаловать они не будут. Несмотря на это в мае санаторий обжаловал решение, и суд принял его сторону. В итоге Кацко отсудил 40 тыс. рублей — 30 тысяч компенсации и 10 — за моральный вред.

В мае стало известно, что историей заинтересовался Следственный комитет. В действиях директора санатория усмотрели признаки преступления по ст. 136 УК РФ (Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).