«Вы хотите, чтобы он у нас умер?» В санатории «Лаба» 86-летнему пенсионеру отказали в размещении из-за возраста

Адвокат Виталий Кацко 5 марта рассказал о том, как санаторий «Лаба» в Лабинске отказал в размещении 86-летнему пенсионеру

После оплаты аванса 86-летний пенсионер сдал все необходимые анализы, прошел медосмотр и получил санаторно-курортную карту. Такой документ выдает лечащий врач при предъявлении пациентом путевки на санаторно-курортное лечение.

«В начале прошлого года дедушка увидел в газете рекламу санатория. Он позвонил, договорился и оплатил аванс», — рассказал порталу Юга.ру адвокат Виталий Кацко.

Позже мужчина оплатил оставшуюся часть суммы. Однако в сентябре 2018 года санаторий «Лаба» отказал пенсионеру в размещении из-за его возраста.

«Вы что, хотите, чтобы он у нас в санатории умер?» — процитировал Кацко представителей санатория.

Юрист собрал все необходимые документы и обратился в суд. Мировой судья Крымска удовлетворил иск в полном объеме. По решению суда пенсионер получил 110 тыс. рублей, в том числе 50 тыс. рублей за моральный вред.

Представитель санатория сказала, что ей стыдно за своих работников и «Лаба» не будет обжаловать решение суда. Об этом адвокат Алексей Аванесян написал в своем фейсбуке.

Портал Юга.ру связался с санаторием «Лаба», который находится в Лабинске. Там отказались прокомментировать ситуацию. В приемной на звонок журналиста не ответили.