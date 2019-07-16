На директора санатория «Лаба» заведут уголовное дело из-за отказа принять 86-летнего ветерана

Напомним, в начале прошлого года 86-летний пенсионер оплатил аванс за путевку в «Лабу». После того, как он сдал все необходимые анализы и получил санаторно-курортную карту, здравница отказала мужчине в размещении из-за его возраста.

Постановление следователя о возбуждении дела по ст. 136 УК РФ (Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина) опубликовал на своей странице в фейсбуке адвокат Алексей Аванесян. В документе отмечается, что поводом для возбуждения дела стал рапорт следователя, который обнаружил в действиях директора санатория признаки преступления.

«В период с марта по сентябрь 2018 года Анатолий Шахматов давал своим подчиненным не соответствующие требованиям приказов Минздрава РФ письменные и устные указания об одностороннем расторжении договоров с неустановленным кругом лиц престарелого возраста, которые носили дискриминационный характер», — говорится в тексте постановления.