На директора санатория «Лаба» заведут уголовное дело из-за отказа принять 86-летнего ветерана
Следственные органы Краснодарского края увидели признаки уголовного преступления в действиях директора санатория «Лаба», который отказал принять пенсионера Николая Кацко
Напомним, в начале прошлого года 86-летний пенсионер оплатил аванс за путевку в «Лабу». После того, как он сдал все необходимые анализы и получил санаторно-курортную карту, здравница отказала мужчине в размещении из-за его возраста.
Постановление следователя о возбуждении дела по ст. 136 УК РФ (Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина) опубликовал на своей странице в фейсбуке адвокат Алексей Аванесян. В документе отмечается, что поводом для возбуждения дела стал рапорт следователя, который обнаружил в действиях директора санатория признаки преступления.
«В период с марта по сентябрь 2018 года Анатолий Шахматов давал своим подчиненным не соответствующие требованиям приказов Минздрава РФ письменные и устные указания об одностороннем расторжении договоров с неустановленным кругом лиц престарелого возраста, которые носили дискриминационный характер», — говорится в тексте постановления.
Читайте также:
Ранее Кацко отсудил в гражданском порядке у санатория 40 тыс. рублей — 30 тысяч компенсации и 10 — за моральный вред.
При этом изначально пенсионер требовал сумму в четыре раза больше — 110 тыс. рублей. В марте он выиграл суд, на котором представители санатория заявили, что им стыдно за своих работников, поэтому решение обжаловать они не будут. Несмотря на это в мае санаторий обжаловал решение, и суд принял его сторону.
В мае стало известно, что историей заинтересовался Следственный комитет.
Кристину Шидукову приговорили к восьми годам колонии. Подробности этого дела в материале Юга.ру
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.