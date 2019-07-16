На директора санатория «Лаба» заведут уголовное дело из-за отказа принять 86-летнего ветерана

Краснодарский край

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Следственные органы Краснодарского края увидели признаки уголовного преступления в действиях директора санатория «Лаба», который отказал принять пенсионера Николая Кацко

Напомним, в начале прошлого года 86-летний пенсионер оплатил аванс за путевку в «Лабу». После того, как он сдал все необходимые анализы и получил санаторно-курортную карту, здравница отказала мужчине в размещении из-за его возраста.

Постановление следователя о возбуждении дела по ст. 136 УК РФ (Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина) опубликовал на своей странице в фейсбуке адвокат Алексей Аванесян. В документе отмечается, что поводом для возбуждения дела стал рапорт следователя, который обнаружил в действиях директора санатория признаки преступления.

«В период с марта по сентябрь 2018 года Анатолий Шахматов давал своим подчиненным не соответствующие требованиям приказов Минздрава РФ письменные и устные указания об одностороннем расторжении договоров с неустановленным кругом лиц престарелого возраста, которые носили дискриминационный характер», — говорится в тексте постановления.

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Ранее Кацко отсудил в гражданском порядке у санатория 40 тыс. рублей — 30 тысяч компенсации и 10 — за моральный вред.

При этом изначально пенсионер требовал сумму в четыре раза больше — 110 тыс. рублей. В марте он выиграл суд, на котором представители санатория заявили, что им стыдно за своих работников, поэтому решение обжаловать они не будут. Несмотря на это в мае санаторий обжаловал решение, и суд принял его сторону.

В мае стало известно, что историей заинтересовался Следственный комитет.

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На директора санатория «Лаба» заведут уголовное дело из-за отказа принять 86-летнего ветерана
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