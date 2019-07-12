DANYCOM.Mobile запустил бесплатную мобильную связь в 50 регионах России
Оператор DANYCOM.Mobile к середине лета 2019 года увеличил количество регионов России, жители которых смогут пользоваться бесплатной связью
Оператор DANYCOM.Mobile оказывает услуги голосовой связи, передачи данных и высокоскоростного доступа в интернет на территории 50 регионов России. Список пополнили Московская, Ленинградская, Псковская, Владимирская области и Чувашская Республика.
«У нас обширная география — 50 субъектов Российской Федерации. Сейчас DANYCOM.Mobile доставляет сим-карты на территории площадью более 10 млн кв. км. Таким образом, мы можем обеспечить связью более 96 млн человек из почти 147 млн, проживающих на территории России, включая даже самые отдаленные ее регионы», — прокомментировал развитие MVNO-оператора коммерческий директор группы компаний DANYCOM Игорь Ксенофонтов.
Директор по стратегическому маркетингу группы компаний DANYCOM Олег Терещук отметил, что ключевыми преимуществами компании являются полностью бесплатные звонки и СМС внутри сети, а также бесплатная доставка сим-карт и подключение. По его словам, у оператора нет скрытых подписок и не меняется цена на услуги связи в поездках по России.
На конец июня 2019 года абонентская база DANYCOM.Mobile составила около 160 тыс. человек. В линейку оператора входят пять тарифов: «Кислород», «Азот», «Неон», «Гелий», а также тариф «Бесплатный» без абонентской платы. Заказать сим-карту с подходящим тарифным планом можно онлайн на сайте в разделе «Тарифы». В Google Play и App Store доступно приложение «Мой DANYCOM», с помощью которого можно контролировать расходы и управлять специальными опциями, рассказали 12 июля в пресс-службе компании.
О том, почему стоит подключиться к мобильному оператору DANYCOM, можно прочитать здесь.
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