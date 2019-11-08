PR-менеджер компании «ЕвроХим» признан лучшим в РФ
Директор по общественным и корпоративным связям компании «ЕвроХим» Владимир Торин стал лучшим PR-менеджером России
7 ноября состоялось XVII награждение премии «ТОП-1000 российских менеджеров». Премию проводят Ассоциация менеджеров России и издательский дом «Коммерсант», опубликовавший полный список номинантов и лауреатов премии.
«Деловая премия проводится уже 17 лет, но в этом году у нее юбилейный статус, так как она вручается в год 20-летия Ассоциации», — рассказал первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалёв.
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Номинантами премии становятся те руководители, которые занимают первые позиции в своих сферах рейтинга и соответствуют высоким требованиям профессиональной эффективности.
Владимир Торин ранее не раз входил в список лучших PR-менеджеров химической промышленности страны. Так в 2013 году он занял третье место в рейтинге, в 2011-м — второе.
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