PR-менеджер компании «ЕвроХим» признан лучшим в РФ

Директор по общественным и корпоративным связям компании «ЕвроХим» Владимир Торин стал лучшим PR-менеджером России

7 ноября состоялось XVII награждение премии «ТОП-1000 российских менеджеров». Премию проводят Ассоциация менеджеров России и издательский дом «Коммерсант», опубликовавший полный список номинантов и лауреатов премии. «Деловая премия проводится уже 17 лет, но в этом году у нее юбилейный статус, так как она вручается в год 20-летия Ассоциации», — рассказал первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалёв.