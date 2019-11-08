В выходные на Кубани будет тепло и ясно

Метеорологи рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 9 и 10 ноября

По данным гидрометцентра Кубани, в выходные в крае сохранится сухая погода. Температура воздуха в ночь на 9 ноября составит 6-11 °С, в восточной части края столбики термометров опустятся до 2-7 °С. Днем 9 ноября воздух прогреется до 15-20 °С, местами до 23 °С, 10 ноября прогнозируют небольшое похолодание — до 13-18 °С, однако местами будет около 21 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы могут усилиться до 9-14 м/с.

На Черноморском побережье 9 и 10 ноября также будет ясно. Ночная температура воздуха — 10-15 °С, днем потеплеет до 18-23 °С, в южных районах — до 25 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы до 12-14 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в выходные будет солнечно. Ночью воздух остынет до 6-7 °С, днем 9 ноября термометры покажут 22 °С, а на следующий день температура опустится до 18 °С.

Напомним, накануне Гидрометцентр предупредил о сильном похолодании в центральной полосе России. Однако кубанские синоптики сообщили, что антициклон не заденет юг страны.