«ЕвроХим-БМУ» отметил Всемирный день минеральных удобрений открытым уроком и экскурсией для школьников Белореченского района

Ко Дню минеральных удобрений, который отмечают 13 октября, в актовом зале школы № 5 Белореченска работники «ЕвроХим — Белореченские минудобрения» провели открытый урок

Сотрудники завода рассказали учащимся об удобрениях, международной компании «ЕвроХим» и провели конкурсы. Чтобы проиллюстрировать теоретические сведения, для учащихся провели экскурсию по заводу, сообщили в пресс-службе «ЕвроХим».

Другие события на «ЕвроХим-БМУ»:

Экскурсию начали в учебном центре «ЕвроХим-БМУ». Там школьникам показали видео о заводе, проинструктировали по технике безопасности и выдали средства индивидуальной защиты. Далее на макете завода специалисты рассказали о бессточной системе водопользования и экологических проектах предприятия.

Затем учащиеся посетили производственную площадку и познакомились с технологиями цехов серной, экстракционной фосфорной кислоты, сложных минеральных удобрений. Экскурсию завершило отделение водорастворимых удобрений.

По мнению школьников, учителей и родителей, сопровождавших детей, экскурсии на производство помогают в выборе профессии и формируют положительный образ труда.