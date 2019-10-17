«ЕвроХим-БМУ» отметил Всемирный день минеральных удобрений открытым уроком и экскурсией для школьников Белореченского района
Ко Дню минеральных удобрений, который отмечают 13 октября, в актовом зале школы № 5 Белореченска работники «ЕвроХим — Белореченские минудобрения» провели открытый урок
Сотрудники завода рассказали учащимся об удобрениях, международной компании «ЕвроХим» и провели конкурсы. Чтобы проиллюстрировать теоретические сведения, для учащихся провели экскурсию по заводу, сообщили в пресс-службе «ЕвроХим».
Другие события на «ЕвроХим-БМУ»:
Экскурсию начали в учебном центре «ЕвроХим-БМУ». Там школьникам показали видео о заводе, проинструктировали по технике безопасности и выдали средства индивидуальной защиты. Далее на макете завода специалисты рассказали о бессточной системе водопользования и экологических проектах предприятия.
Затем учащиеся посетили производственную площадку и познакомились с технологиями цехов серной, экстракционной фосфорной кислоты, сложных минеральных удобрений. Экскурсию завершило отделение водорастворимых удобрений.
По мнению школьников, учителей и родителей, сопровождавших детей, экскурсии на производство помогают в выборе профессии и формируют положительный образ труда.
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