Экс-мэр Каспийска Омаров попал под следствие за махинации с землей

Омаров возглавлял городскую администрацию с декабря 1998 года по августа 2014-го, когда он добровольно покинул пост, уступив кресло своему зятю Магомеду Абдулаеву.

По данным следствия, в 2010 году Омаров незаконно подписал постановление «О предоставлении Шахабасову М. М. в аренду земельного участка» сроком на 49 лет. При этом постановление было датировано декабрем 2002 года. Участок площадью три гектара был предназначен для строительства гостинично-развлекательного комплекса с лодочной станцией в районе территории яхт-клуба. На основании этого постановления городское управление имущественных и земельных отношений заключило в декабре 2012-го договор аренды участка до декабря 2059 года. Кадастровая стоимость участка превысила 42 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение полномочий). По нему также допросили нескольких сотрудников мэрии Каспийска, в том числе замглавы города ЗаураРимиханова, пишет «Коммерсантъ».

После ухода в отставку Джамалудин Омаров был избран депутатом горсобрания Каспийска, срок его полномочий истечет в сентябре 2020 года.

В конце октября 2017 года силовики провели обыски у Джамалудина Омарова и руководителей министерства образования Дагестана. Следственные действия были связаны с хищением 88 млн рублей при строительстве школы в Каспийске. Несколько месяцев спустя министр образования Шахабас Шахов стал фигурантом уголовного дела, а Омарову никаких претензий предъявлено не было.