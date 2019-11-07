В Ростове нацгвардия получила землю для строительства детсада, но сделала там парковку

Согласно картотеке дел Арбитражного суда Ростова-на-Дону, управление Южного округа войск нацгвардии России в 2013 году получило участок площадью 11 тыс. кв. метров. По договору, на нем должны были построить детский сад и сдать его к концу года. Однако полицейские свои обязательства не выполнили. Соглашение продлили до 2014 года, а в 2015-м участок перешел нацгвардии по договору безвозмездного пользования.

Управление нацгвардии огородило часть земли забором и оборудовало там стоянку. Оставшаяся территория заросла травой. Из-за невыполнения договора департамент расторг договор и требует вернуть участок обратно, пишет ростовская «Панорама».