В Ростове нацгвардия получила землю для строительства детсада, но сделала там парковку
В Ростове-на-Дону департамент имущественно-земельных отношений пытается через суд забрать участок земли у нацгвардии
Согласно картотеке дел Арбитражного суда Ростова-на-Дону, управление Южного округа войск нацгвардии России в 2013 году получило участок площадью 11 тыс. кв. метров. По договору, на нем должны были построить детский сад и сдать его к концу года. Однако полицейские свои обязательства не выполнили. Соглашение продлили до 2014 года, а в 2015-м участок перешел нацгвардии по договору безвозмездного пользования.
Управление нацгвардии огородило часть земли забором и оборудовало там стоянку. Оставшаяся территория заросла травой. Из-за невыполнения договора департамент расторг договор и требует вернуть участок обратно, пишет ростовская «Панорама».
Напомним, в Ростове-на-Дону на улице Станиславского в октябре закатали трамвайные рельсы в асфальт во время ремонта дороги к приезду патриарха. После этого по путям пустили трамвай, который сошел с рельсов.
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