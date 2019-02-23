На Дону пьяный полицейский сбил двух человек, один погиб

В Ростовской области пьяный сержант полиции попал в ДТП с пешеходами

Авария произошла в Чертково. Пьяный полицейский возвращался домой после празднования 23 февраля и сбил двух человек. Один из них умер, сообщает 161.ru со ссылкой на источник.

В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 161.ru сообщили, что сотрудника полиции после служебной проверки уволили по дискредитирующим основаниям. Его руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе с личным составом.