На Дону пьяный полицейский сбил двух человек, один погиб

Ростовская область

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В Ростовской области пьяный сержант полиции попал в ДТП с пешеходами

Авария произошла в Чертково. Пьяный полицейский возвращался домой после празднования 23 февраля и сбил двух человек. Один из них умер, сообщает 161.ru со ссылкой на источник.

В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 161.ru сообщили, что сотрудника полиции после служебной проверки уволили по дискредитирующим основаниям. Его руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе с личным составом.

Как сообщали Юга.ру, 18 февраля в Сочи на 26-летнего полицейского завели уголовное дело. Его заподозрили в участии в ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка. После аварии виновный скрылся с места. Позже сотрудник полиции сам пришел в правоохранительные органы. Его заключили под стражу, расследованием занимается Следственный комитет.

ДТП Полиция
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