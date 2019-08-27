В Краснодаре полицейский сбил девушку на мотоцикле и скрылся
В Краснодаре 21 августа произошло ДТП с участием полицейского и водителя мотоцикла
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Авария случилась на пересечении улиц Уральской и Тюляева. По предварительным данным, сотрудник ОМВД по Динскому району за рулем автомобиля Volkswagen при повороте столкнулся с мотоциклом под управлением 24-летней девушки, после чего скрылся.
Водитель мотоцикла получила травмы, ее доставили в больницу.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что отдел МВД Динского района начал проверку в отношении своего сотрудника.
Еще одно ДТП с участием мотоциклиста произошло на Кубани месяц назад. В станице Северской 21 июля 27-летний парень на мотоцикле врезался в дорожный знак и погиб.
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