В Краснодаре полицейский сбил девушку на мотоцикле и скрылся

Краснодарский край

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В Краснодаре 21 августа произошло ДТП с участием полицейского и водителя мотоцикла

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Авария случилась на пересечении улиц Уральской и Тюляева. По предварительным данным, сотрудник ОМВД по Динскому району за рулем автомобиля Volkswagen при повороте столкнулся с мотоциклом под управлением 24-летней девушки, после чего скрылся.

Водитель мотоцикла получила травмы, ее доставили в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что отдел МВД Динского района начал проверку в отношении своего сотрудника.

Еще одно ДТП с участием мотоциклиста произошло на Кубани месяц назад. В станице Северской 21 июля 27-летний парень на мотоцикле врезался в дорожный знак и погиб.

ГИБДД Динской район ДТП Краснодар Полиция

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