В Краснодаре в старом корпусе школы сделают детсад

Об этом 7 ноября рассказали власти Краснодара на встрече с жителями хутора. На территории старой школы на улице Молодежной, 36 проведут экспертизу и примут решение: либо корпуса реконструируют, либо на свободной территории возведут новое здание. Общая площадь участка — более 2,5 га, этого хватит для строительства детского сада.

«Мы продолжаем поэтапно решать задачи, которые ставят перед нами жители пригородных поселков. Хутор Ленина, как и другие территории города, ежегодно участвует в национальных проектах, федеральных и краевых программах. Безусловно, эта работа продолжится и в следующем году», — заверил глава Краснодара Евгений Первышов.