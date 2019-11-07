В Краснодаре в старом корпусе школы сделают детсад
На хуторе Ленина в пригороде Краснодара в старых корпусах школы создадут новый детский сад
Об этом 7 ноября рассказали власти Краснодара на встрече с жителями хутора. На территории старой школы на улице Молодежной, 36 проведут экспертизу и примут решение: либо корпуса реконструируют, либо на свободной территории возведут новое здание. Общая площадь участка — более 2,5 га, этого хватит для строительства детского сада.
«Мы продолжаем поэтапно решать задачи, которые ставят перед нами жители пригородных поселков. Хутор Ленина, как и другие территории города, ежегодно участвует в национальных проектах, федеральных и краевых программах. Безусловно, эта работа продолжится и в следующем году», — заверил глава Краснодара Евгений Первышов.
Также власти рассказали, что в населенном пункте в следующем году благоустроят сквер «Хуторской» и отремонтируют дороги по улицам 1-й Сторожевой и Наримановской, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.
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