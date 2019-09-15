В Краснодаре сварили 120 литров борща в честь Дня хутора Ленина

Краснодарский край

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В Краснодаре 15 сентября для жителей города сварили 120 литров борща в честь Дня хутора Ленина

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Суп сварил глава Пашковского сельского округа Всеволод Нетреба в сквере «Хуторском». Все 500 порций раздали гостям праздника, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

«В этом году день хутора мы отмечаем новым рекордом — сегодня вместе с жителями приготовили 120 л наваристого борща. Попробовать его мог каждый желающий. Такой фестиваль здесь прошел впервые, но, уверен, он станет традиционным. Поздравляю с праздником всех жителей и рассчитываю, что хутор Ленина постоянно будет ставить новые рекорды», — сказал Нетреба.

На приготовление борща потратили 100 кг мяса. Кроме угощений для гостей праздника подготовили массовую зарядку, анимации и мастер-классы для детей, танцевальный флешмоб и ярмарку.

В Краснодарском крае и других регионах России на праздники часто готовят угощения для жителей города. В феврале 2018 года в Новороссийске из 5 тыс. блинов выложили название города.

Как сообщали Юга.ру, в марте 2015 года в Ставрополя во время празднования Масленицы гостям подносили блины на снегоуборочных лопатах, так как испечь полноценный блин у поваров не получилось.

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