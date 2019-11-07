На Северном Кавказе планируют создать центры подготовки космонавтов

«Роскосмос» начнет разворачивать филиалы Центра подготовки космонавтов в регионах Северного Кавказа в 2020 году. Об этом Дмитрий Рогозин сообщил во время рабочей поездки на машиностроительное предприятие «Полет» в Омске. Планируется, что тренировочные базы появятся в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Дагестане.

Рогозин добавил, что практически все главы этих регионов заинтересованы в том, «чтобы на их территории проходили такие важные исторические события», сообщил ТАСС. В частности, в будущих кавказских филиалах планируют проводить горную и парашютную подготовку.



Напомним, в феврале стало известно, что «Роскосмос» хочет предложить космическим туристам пролететь по маршруту Юрия Гагарина.



