На Северном Кавказе планируют создать центры подготовки космонавтов
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 6 ноября сообщил, что на территории Северного Кавказа будут проводить горную подготовку космонавтов
«Роскосмос» начнет разворачивать филиалы Центра подготовки космонавтов в регионах Северного Кавказа в 2020 году. Об этом Дмитрий Рогозин сообщил во время рабочей поездки на машиностроительное предприятие «Полет» в Омске. Планируется, что тренировочные базы появятся в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Дагестане.
Рогозин добавил, что практически все главы этих регионов заинтересованы в том, «чтобы на их территории проходили такие важные исторические события», сообщил ТАСС. В частности, в будущих кавказских филиалах планируют проводить горную и парашютную подготовку.
Напомним, в феврале стало известно, что «Роскосмос» хочет предложить космическим туристам пролететь по маршруту Юрия Гагарина.
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